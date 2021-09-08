Нехай чоловіки вчаться! Дружина показала, чим займається вдома мільйонер Джокович

Джокович - один з найтитулованіших тенісистів в історії

Сербський тенісист Новак Джокович вийшов у чвертьфінал US Open, коли в чотирьох сетах обіграв американця Дженсона Бруксбі.

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Після матчу дружина кращого тенісиста світу Олена в своєму Instagram виклала відео, на якому Джокович миє посуд.

"Третя зміна Новака. Ось як він медитує після вечірнього матчу на Відкритому чемпіонаті США. Він мій найцінніший гравець на кухні", – підписала відео Олена.

"Особливість великих – це простота", "Браво, нехай чоловіки вчаться у вас роботі по дому", "Ти можеш бути Джоковичем хоч сто разів, але каструлі потрібно мити", – коментують відео підписники.

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34-річний Новак Джокович – один з кращих гравців в історії. Переможець 20 турнірів "Великого шолома" в одиночному розряді. Переможець 86 турнірів АТР (з них 85 в одиночному розряді). Заробив за кар'єру понад 150 млн доларів призових.