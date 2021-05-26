Пускай Олимпиада не угрожает нашим жизням! Партнер Токио-2020 требует отмены Игр

Жители Японии против Олимпийских игр. Фото: Kyodo. Kyodo/via REUTERS

Японская газета Asahi Shimbun, которая является официальным партнером Олимпиады в Токио, призвала отменить Игры. Причина старая – в стране никак не могут взять под контроль распространение коронавируса.

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Редакционная статья на сайте издания вышла с заголовком, призывающем премьер-министра страны отменить Олимпиаду. Газета предупреждает, что Олимпийские игры представляют угрозу для здоровья населения и создадут дополнительную нагрузку на службу здравоохранения, которая изо всех сил пытается сдержать последнюю волну коронавируса.

"Распространение коронавируса еще не остановлено, и повторное продление чрезвычайного положения в Токио и ряде других регионов страны неизбежно. В связи с этим мы считаем неразумным проведение этим летом Олимпийских игр в Токио. Мы призываем премьер-министра Японии Есихидэ Сугу трезво и объективно оценить сложившуюся ситуацию и отменить предстоящие соревнования", – говорится в заявлении Asahi.

"Принимая во внимание, сколько людей были задействовано в организации Игр, сколько спортсменов готовились к главным стартам в своей карьеры, не хотелось бы отмены Игр. Но сейчас самое главное – это жизни наших граждан. Пускай Олимпиада не угрожает им. В страну приедет около 90 тысяч человек. Есть вероятность того, что они завезут новые штаммы со всего мира, которые потом распространятся по Японии. Кто возьмет на себя ответственность за это? Защитить своих граждан – это естественное решение", – убеждают власть журналисты.

На прошлой неделе глава координационной комиссии Игр Джон Коутс объявил о том, что летние Олимпийские игры в Токио состоятся в срок даже при условии действия в городе режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. В настоящее время этот режим действует в большинстве префектур Японии, принимающих Олимпиаду, в том числе и в Токио.

Согласно многочисленным опросам, подавляющее большинство жителей Японии выступает за отмену или дальнейший перенос Олимпийских игр, также против проведения соревнований выступила местная ассоциация врачей. Ранее мы писали, что коммунисты требуют отменить Олимпиаду в Токио.

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