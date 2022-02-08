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Пушка Кулача принесла Луческу победу над Динамо (видео)

Александр Трикиша
8 февраля, 18:54
Киевское Динамо обыграло тбилисских одноклубников в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. Судьбу встречи решил всего один мяч

Владислав Кулач забил гол-красавец / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В середине первого тайма Владислав Кулач подкараулил отскок из чужой штрафной площади и метров с 20-ти пробил точно в угол.

Динамо Киев – Динамо Тбилиси – 1:0
Гол: Кулач (21)

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Динамо 1-й тайм: Бущан, Кендзера, Боль, Бурда, Дубинчак, Сидорчук, Гармаш, Кулач, Буяльський, Витиньо, Шкурин (Ванат, 31)

2-й тайм: Бущан (Моргун, 74), Тымчик, Забарный, Сирота, Караваев, Бражко, Шапаренко, Цыганков, де Пена, Антюх, Ванат (Беседин, 62)

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Это был пятый спарринг на втором тренировочном сборе для Динамо. Как киевляне играли в Турции ранее:

Свой следующий поединок киевляне проведут 10 февраля, когда встретятся с клубом Широки Бриег из Сербии.