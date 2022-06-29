ПСЖ, трепещи! Бывший тренер Шахтера трудоустроился в чемпионате Франции

Паулу Фонсека - тренер Лилля
Бывший тренер Шахтера Паулу Фонсека последний год сидел без работы после увольнения из Ромы в 2021 году. Теперь же португалец нашел себе новую работу.
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Официальный сайт Лилля сообщил о подписании контракта с португальским специалистом. Срок действия договора рассчитан на два года. В его тренерский штаб также вошли:
- Тьягу Леал
- Хорхе Масиел
- Антониу Феррейра
- Паулу Мурану
Напомним, что в сезоне 2020/2021 Лилль стал чемпионом Франции, однако потерял тренера Кристофа Галтье, который отбыл в Ниццу. "Доги" назначили Жослена Гурвеннека, под руководством которого скатились аж на 10 место, хоть и вышли в плей-офф Лиги чемпионов.
Фонсека стал известен благодаря работе в Порту, Браге, Шахтере и Роме. Именно с дончанами Паулу и добыл больше всего трофеев – три чемпионства, три Кубка и один Суперкубок Украины.
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А вот последний его опыт с Ромой был неудачен. Португалец за два сезона ни разу не вывел команду в Лигу чемпионов (5 и 7 место в Серии А). При этом команда ни разу не доходила выше четвертьфинала Кубка Италии, однако оказывалась в полуфинале Лиги Европы.