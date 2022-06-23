Звезда Шахтера усилит чемпиона Бразилии

Вингер донецкого Шахтера Педриньо близок к возвращению в чемпионат Бразилии

Педриньо / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

20 августа стартует чемпионат Украины в элитном дивизионе. К сожалению, из-за военной агрессии России футбольные клубы Украины покидают легионеры.

Еще один трансфер на выход состоится в ближайшее время. Один из самых дорогих футболистов "горняков" Педриньо перейдет в состав чемпиона Бразилии Атлетико Минейро. Об этом сообщает Goal.com.

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"Петушки", как называют болельщики свой клуб, собираются взять Педриньо в годичную аренду с правом выкупа за 15-18 миллионов евро. Боссы клуба считают, что за время выступлений в составе чемпиона Бразилии 24-летний вингер сможет прибавить в цене и оправдать вложенные инвестиции.

Гол Педриньо решил исход первого матча с Монако / Фото: Getty Images

Сам футболист уже договорился с Атлетико Минейро о личном контракте.

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Напомним, ранее сообщалось об интересе к Педриньо со стороны команды Сергея Реброва Аль-Айна. Эмиратский клуб готов был заплатить "горнякам" 18 млн евро.

Отметим, что Педриньо стал игроком Шахтера летом 2021 года. Трансфер талантливого футболиста из Бенфики обошелся "горнякам" в 18 млн евро. В составе донецкой команды бразилец сыграл 18 матчей, забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Педриньо стал игроком Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"