Проверка боем: Динамо проведет спаринг с Интером

Динамо проведет спаринг против чемпиона Серии А команды Интер / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Киевское Динамо сыграет контрольный матч с действующим чемпионом Серии А командой Интер. Официальный сайт киевлян сообщает о достигнутой договоренности между клубами провести спаринг в рамках подготовки к еврокубкам.
Товарищеский матч с командой Симоне Индзаги состоится в субботу, 14 августа, на арене U-Power Stadium в Монце. Начало игры запланировано на 19:30 по киевскому времени.
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Игрок Интера Ромелу Лукаку (слева) / Фото: Reuters
Для подопечных Мирчи Луческу эта контрольная игра с сильнейшей командой итальянской Серии А станет отличной репетицией накануне старта в Лиге чемпионов.
Бело-синие готовятся сыграть с Интером / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Напомним, что "бело-синие" уже по ходу чемпионата сыграли спарринги с турецкими клубами Фенербахче (1:1) и Газиантепом (3:2).
Новичек киевлян Эрик Рамирес / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
В ближайшее воскресенье, 8 августа, киевляне проведут матч 3-го тура УПЛ против Зари, а в среду 11-го августа сыграют пропущенный поединок с Минаем. А в следующую субботу их ждет игра с миланским Интером.
Напомним, что старт группового этапа Лиги чемпионов запланирован на 14 сентября.
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