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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Провал после украинской крови на трассе Олимпиады

Андрей Трофимов
8 февраля, 11:17
Украинские лыжницы Валентина Каминская, Марина Анцибор и Виктория Олех не смогли преодолеть квалификацию в спринте вольным стилем

Виктория Олех / Фото: Getty Images, Суспільне

Марина Анцибор с результатом 3:33.80 финишировала 54-й. Виктория Олех (3:42.78) и Валентина Каминская (3:44.10) заняли соответственно 69-е и 70-е места среди 91 спортсменки.

Тогда как борьбу за медали Олимпиады-2022 в Пекине продолжили 30 лучших лыжниц.

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Виктория Олех. Фото – Getty Images

Напомним, ранее наша лыжница Виктория Олех, несмотря на 60-е место в скиатлоне, стала героиней второго дня Олимпиады. Жуткие кадры со спортсменкой никого не оставили равнодушным – уже на первом круге у нее пошла кровь носом.

Окровавленная Виктория Олех / Фото: скриншот

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Тренер советовал Виктории прекратить гонку, но она мужественно финишировала.