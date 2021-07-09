Противник режима Лукашенко стал игроком Динамо. В Киев он переехал из Москвы

Белорусский нападающий Илья Шкурин перешел из московского ЦСКА в киевское Динамо на правах аренды, из-за Лукашенко он отказался играть за сборную Беларуси

Шкурин подписывает контракт с киевлянами / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Киевское Динамо достигло договоренности с московским ЦСКА о переходе 21-летнего форварда Ильи Шкурина. Белорусский нападающий будет выступать в Киеве на правах аренды до конца сезона-2021/2022 с правом выкупа.

В субботу 10 июля он отправится с "бело-синими" на второй подготовительный сбор в Швейцарию.

Илья Шкурин родился 17 августа 1999 года в Витебске. На родине выступал за ФК Витебск и Энергетик-БГУ. В составе Энергетика в чемпионате Беларуси 2019-го года забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром сезона. В январе 2020-го перешел в московский ЦСКА, в составе которого провел 19 матчей во всех турнирах и забил три мяча.

В августе прошлого года Шкурин отказался приезжать в Беларусь, пока у власти находится Александр Лукашенко. "Представлять интересы национальной команды отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", – написал тогда в соцсетях Шкурин.

Белорусская федерация футбола в ответ подала жалобу на игрока в УЕФА. Также в случае отказа форварда выступать за Беларусь Шкурину угрожали армией.