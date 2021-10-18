Протестующе пытались сорвать церемонию зажжения олимпийского огня (фото, видео)

Демонстранты пытались сорвать зажжение олимпийского огня / Фото: REUTERS

По традиции олимпийский огонь зажгли от солнечных лучей на руинах древнего Храма Геры, колыбели Древних игр. Однако сразу же торжественную церемонию прервали "незваные гости".

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Трое активистов, протестовавших против нарушений прав человека в Китае, ворвались на место проведения мероприятия и побежали к зажженному факелу с тибетским флагом и транспарантом с надписью: "Нет игр при геноциде".

На видео видно, как полицейские бросились ловить протестующих, но в официальную трансляцию они не попали.

Впрочем, организаторы ждали их появления, поэтому на месте дежурила усиленная охрана. Секьюрити быстро задержали активистов и заставили их убрать флаги, сообщает firstpost.com.

"Как можно разрешить Пекину принять Олимпиаду, учитывая, что они совершают геноцид против уйгуров?" – сказала одна из протестующих.

Инцидент произошел на следующий день после того, как тибетские активисты устроили демонстрацию у Акрополя в Афинах, призывая бойкотировать Зимние игры в Пекине. Кстати, ранее уже появились слухи, что Олимпиада в Пекине под угрозой срыва.

"В эти трудные времена Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года станут важным моментом для объединения всего мира в духе мира, дружбы и солидарности", – сказал Бах в торжественной речи после зажжения олимпийского огня.

Несмотря на широко распространенную международную критику ситуации с правами человека в Китае, Международный олимпийский комитет уклоняется от этого вопроса, заявляя, что он не входит в его компетенцию, пишет News Nation.