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Олимпиада в Пекине под угрозой срыва: резкое заявление лыжной ассоциации Норвегии

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
2 октября, 13:37
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Буквально четыре месяца осталось до открытия зимней Олимпиады-2022. Чем ближе мировой спортивный форум, тем больше раздается голосов о бойкоте Игр в Пекине
Участники зимней Олимпиады-2022 в Пекине осуждают нарушение прав человека в Китае
Участники зимней Олимпиады-2022 в Пекине осуждают нарушение прав человека в Китае / Фото: Reuters

Недавно в Норвегии правление лыжной ассоциации обсудило, как организация должна относиться к Олимпийским играм в Пекине, которые состоятся в феврале 2022 года.

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Ассоциация надеется, что зимние Игры пройдут на должном уровне и с хорошими результатами норвежских спортсменов. В тоже время, функционеры обеспокоены нарушениями прав человека в Китае, о которых говорилось в СМИ.

В своем заявлении норвежцы призвали МОК и другие международные организации в будущем не проводить соревнования в странах, где нарушаются права человека.

У Китая хотят забрать Олимпиаду-2022
У Китая хотят забрать Олимпиаду-2022

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При этом лыжная ассоциация Норвегии выступает против бойкота Игр, считая, что спортсмены не должны пострадать в этой ситуации. Каждый участник должен принимать решение самостоятельно.

Кроме того, руководство призвало всех сотрудников федерации, занимающих должности в международных организациях, препятствовать проведению таких соревнований в дальнейшем.

Олимпиада-2022 получила девиз
Олимпиада-2022 получила девиз

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Что предъявляется в обвинении Китаю.

В 2018 году независимая комиссия ООН заявила, что получила достоверные сообщения о том, что не менее 1 миллиона уйгуров и других мусульман содержатся в лагерях в китайском регионе Синьцзян. Пекин описывает их как центры профессионального обучения, направленные на искоренение экстремизма, и категорически отвергает обвинения в жестоком обращении и геноциде.

Напомним, что Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.

Ранее мы сообщали о том, что сборную Китая по хоккею могут не допустить к Олимпийским играм.

Также мы рассказывали, что в США призвали бойкотировать Олимпиаду-2022 или отобрать ее у Китая.

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