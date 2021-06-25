Просил от девушек фото в белье: менеджера женской велокоманды выгнали из спорта

Марк Брэк и команда Doltcini-Van Eyck / Фото: Getty Images
Менеджер женской вело-шоссейной команды из Бельгии Doltcini-Van Eyck Марк Брэк отстранен на три года от спортивной деятельности за сексуальные домогательства к гонщицам команды – француженке Марион Сико и американке Саре Юманс.
Такое решение принял Международный союз велосипедистов, сообщает Cycling News.
Ранее Сико призналась, что Брэк требовал от нее присылать ему фото в нижнем белье каждую неделю, чтобы контролировать ее вес.
Юманс также утверждала, что Брэк просил присылать ему фото в белье.
Марион Сико и Сара Юманс
Брэк намерен подать апелляцию на решение о дисквалификации в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, считая, что его право на защиту не было соблюдено.
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