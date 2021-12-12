Прорыв Билосюк и падение Джимы: как украинки выступили в гонке преследования

Ройселанд финишировала первой / Фото: REUTERS

В австрийском Хохфильцене состоялась женская гонка преследования на 10 километров. Победителем стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд, допустившая один промах и прошедшая дистанцию за 30 минут и 4 секунды.

Просто блестяще выступила наша Елена Билосюк. По сравнению со спринтом украинка поднялась на 11 позиций и финишировала 13-й. А все благодаря чистой стрельбе.

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Увы, Юлия Джима показала совсем противоположный результат. Минус 34 позиции! Наша спортсменка допустила семь промахов.

Результаты гонки преследования:

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) – 30.04,1 (0+0+1+0)

2. Анна Сола (Беларусь) – +4,1 (0+0+2+1)

3. Эльвира Карин Эберг (Швеция) – +23,3 (1+0+0+0)

...

13. Елена Билосюк (Украина) – +1.36,8 (0+0+0+0)

49. Юлия Джима (Украина) – +4.09,6 (3+0+2+2)

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Следующий этап пройдет с 16 по 19 декабря в французском Аннеси. В программе – спринт, гонка преследования и масс-старт.