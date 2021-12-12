12 декабря 06:00 О матче
Ломаченко 119
Комми 108
12 декабря 21:45
ПСЖ --
Монако --
12 декабря 22:00 Онлайн
Реал --
Атлетико --
14 декабря 22:00
Дженоа --
Салернитана --
12 декабря 14:00
Черноморец 2
Металлист 1925 1
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости биатлона

Прорыв Билосюк и падение Джимы: как украинки выступили в гонке преследования

Любомир Луканюк
12 декабря, 16:28
Норвежская биатлонистка Марте Олсбю Ройселанд стала победительницей этапа Кубка мира

Ройселанд финишировала первой / Фото: REUTERS

В австрийском Хохфильцене состоялась женская гонка преследования на 10 километров. Победителем стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд, допустившая один промах и прошедшая дистанцию за 30 минут и 4 секунды.

Просто блестяще выступила наша Елена Билосюк. По сравнению со спринтом украинка поднялась на 11 позиций и финишировала 13-й. А все благодаря чистой стрельбе.

Реклама

Увы, Юлия Джима показала совсем противоположный результат. Минус 34 позиции! Наша спортсменка допустила семь промахов.

Результаты гонки преследования:

1. Марте Олсбю Ройселанд (Норвегия) – 30.04,1 (0+0+1+0)
2. Анна Сола (Беларусь) – +4,1 (0+0+2+1)
3. Эльвира Карин Эберг (Швеция) – +23,3 (1+0+0+0)
...
13. Елена Билосюк (Украина) – +1.36,8 (0+0+0+0)
49. Юлия Джима (Украина) – +4.09,6 (3+0+2+2)

Реклама

Следующий этап пройдет с 16 по 19 декабря в французском Аннеси. В программе – спринт, гонка преследования и масс-старт.