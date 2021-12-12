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Прорив Білосюк та падіння Джими: як українки виступили у гонці переслідування

Любомир Луканюк
12 грудня, 16:28
Норвезька біатлоністка Марте Олсбю Ройселанд стала переможницею етапу Кубка світу

Ройселанд фінішувала першою / Фото: REUTERS

В австрійському Хохфільцені відбулися жіночі перегони на 10 кілометрів. Переможцем стала норвежка Марте Олсбю Ройселанд, яка допустила один промах і пройшла дистанцію за 30 хвилин та 4 секунди.

Просто блискуче виступила Олена Білосюк. Порівняно зі спринтом українка піднялася на 11 позицій та фінішувала 13-ю. А все завдяки чистій стрільбі.

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На жаль, Юлія Джима показала протилежний результат. Мінус 34 позиції! Наша спортсменка допустила сім промахів.

Результати перегонів:

1. Марті Олсбю Ройселанд (Норвегія) – 30.04,1 (0+0+1+0)
2. Ганна Сола (Білорусь) – +4,1 (0+0+2+1)
3. Ельвіра Карін Еберг (Швеція) – +23,3 (1+0+0+0)
...
13. Олена Білосюк (Україна) – +1.36,8 (0+0+0+0)
49. Юлія Джима (Україна) – +4.09,6 (3+0+2+2)

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Наступний етап пройде з 16 по 19 грудня у французькому Аннесі. У програмі – спринт, гонка переслідування та мас-старт.