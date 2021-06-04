Промоутер Усика занялся цирковыми номерами, пока боксер пашет на тренировках

Александр Красюк продолжает переговоры с командой Энтони Джошуа о чемпионском бое и гонорарах соперников, но находит время и развлечься

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

Промоутеры украинского и британского боксеров пока что не могут прийти к согласию по некоторым пунктам контракта. Что не удивительно, касается это финансового вопроса. Сегодня мы писали, что Джошуа сделал Усику честное предложение. Крымчанин и его промоутер Александр Красюк изучают условия, но пока что не слышно, что готовы на них согласиться.

Между тем, Красюк, как и его подопечный, занимается в спортзале. Правда, упражнения у него несколько другие. Сегодня днем промоутер похвастался цирковыми элементами, которые освоил: запрыгивает на шатающуюся доску и жонглирует тремя теннисными мячиками.

Промоутер Усика Александр Красюк

Стоит признать, выходит довольно неплохо, и, как видно, приносит Александру удовольствие.

Промоутер Александр Красюк – жонглер

При этом Красюка уже в другой обстановке засняли, как он общается по телефону, наложив на видео старый текст из советской истории.

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Думается, завершение переговоров стало бы наиболее ожидаемой новостью и для боксера, и для его почитателей.

На днях мы писали, что Усик готов боксировать с Джошуа хоть сегодня.

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