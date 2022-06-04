4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
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Промоутер Джошуа назвал новую дату поединка Усика

Сергей Шаховец
4 июня, 17:50
Эдди Хирн объявил о переносе даты реванша между Александром Усиком и Энтони Джошуа на август

Дату реванша огласят в ближайшее время / Фото: Коллаж: Сегодня

Обе стороны, представляющие интересы британского и украинского боксеров, все никак не могут согласовать окончательную дату поединка. Ранее стало известно, что бой состоится в Саудовской Аравии на великолепной арене Jeddah Superdome.

А вот сам поединок вместо 23 июля будет перенесен на середину августа. Похоже, промоутеры испытывают терпение всех любителей бокса.

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"Мы сейчас на пороге подписания всех документов. До 23 июля осталось всего семь недель. Это большая работа. Они хотят проводить международные пресс-туры по городам. Будут обсуждаться телевизионные права и спонсорство.

Вероятно, бой будет перенесен на 2-3 недели. Он может состояться в августе. Бой состоится. Я уверен, что на следующей неделе вы получите официальное объявление.

Это была трудная задача, как всегда, при обсуждении больших поединков", – заявил Хирн в Talksport.

Эдди Хирн и Александр Усик / Фото: Twitter

Ранее известный тренер Роберт Гарсия признался, что Александр Усик его пугает своим видом. По мнению специалиста, украинец напоминает серийного убийцу.

Боксер пугает своим видом соперников / Фото: Instagram usykaa (Официальная страница Александра Усика)