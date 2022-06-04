Промоутер Джошуа назвав нову дату поєдинку Усика

Дату реваншу оголосять найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

Обидві сторони, що представляють інтереси британського та українського боксерів, все ніяк не можуть погодити остаточну дату поєдинку. Раніше стало відомо, що бій відбудеться у Саудівській Аравії на чудовій арені Jeddah Superdome.

А ось сам поєдинок замість 23 липня буде перенесено на середину серпня. Схоже, промоутери перевіряють терпіння всіх любителів боксу.

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"Ми зараз на порозі підписання всіх документів. До 23 липня залишилося всього сім тижнів. Це велика робота. Вони хочуть проводити міжнародні прес-тури містами. Обговорюватимуться телевізійні права та спонсорство. Ймовірно, бій буде перенесено на 2-3 тижні. Він може відбутися у серпні. Бій відбудеться. Я впевнений, що наступного тижня ви отримаєте офіційне оголошення. Це було важке завдання, як завжди, під час обговорення великих поєдинків", – заявив Гірн у Talksport.

Едді Гірн і Олександр Усик / Фото: Twitter

Раніше відомий тренер Роберт Гарсія зізнався, що Олександр Усик його лякає своїм виглядом. На думку фахівця, українець нагадує серійного вбивцю.