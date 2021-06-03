Проклятие шантажиста: Бензема не забил третий пенальти за сборную Франции

Форвард Реала вернулся в национальную команду после уголовного скандала, но удача отвернулась от него на поле – Карим опять сплоховал с "точки"

Форвард сборной Франции Бензема / Фото: Reuters

Свой первый матч после возвращения в сборную Франции Карим Бензема отметил нереализованным пенальти. Удар форварда Реала с "точки" в шикарном прыжке потащил вратарь Уэльса Дэнни Уорд.

Тем не менее в спарринге перед Евро Франция разгромила Уэльс 3:0.

Интересно, что за свою карьеру Бензема не смог реализовать лишь три пенальти. И все три пришлись на поединки сборной, где, возможно, Кариму после этого уже не дадут их исполнять.

Несмотря на неудачу с пенальти, коуч Франции Дидье Дешам остался доволен камбэком Бензема: "Карим продемонстрировал свои технические способности. Я хотел бы, чтобы он забил. Но вратарь Уэльса сделал отличный сейв".

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Отметим, что Бензема вернулся в национальную команду спустя пять лет и семь месяцев – это самый длинный перерыв для сборной Франции за 65 лет со времен Роже Скотти.

Напомним, в 2015-м Бензема отстранили от сборной Франции после конфликта с партнером по команде Матье Вальбуэна. Карим обвиняется в том, что шантажировал Матье видео сексуального характера с его участием. В октябре Бензема ждет суд, футболисту грозит пять лет тюрьмы.

Вальбуэна и Бензема / Фото: AFP

Франция – Уэльс – 3:0

Голы: Мбаппе, 35, Гризманн, 48, Дембеле, 79

На 27-й минуте матча Бензема (Франция) не реализовал пенальти (вратарь)

Франция: Льорис – Павар (Кунде, 46), Варан, Кимпембе, Эрнандес (Динь, 46) – Погба (Коман, 63), Толиссо (Сиссоко, 64), Рабио – Гризманн (Бен Йеддер, 84) – Мбаппе (Дембеле, 73), Бензема

Уэльс: Уорд – Гантер, Родон, Мефам (Дэвис, 60), Робертс – Уилсон (Рэмси, 60), Аллен (Льюитт, 59), Уильямс, Моррелл (Колвилл, 83) – Джеймс (Брукс, 72), Бэйл (Мур, 59)

Предупреждение: Варан – Мур

Удаление: Уильямс (26, Уэльс)