Прогнулись перед фашистами! ФИФА не стала наказывать Россию

Конгресс ФИФА не стал банить рашистов / Фото: REUTERS

Сегодня в Катаре состоялся конгресс Международной федерации футбола.

Накануне гендиректор Шахтера Сергей Палкин потребовал исключить Россию из ФИФА. За политику геноцида украинцев и развязанную войну.

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Увы, в ФИФА закрыли глаза на кровавый режим Путина и даже не рассматривали возможность исключения России.

Зато за более мелкие грехи ФИФА приостановила членство в организации Пакистана, Кении и Зимбабве.

Это значит, что команды из этих стран не смогут участвовать в международных соревнованиях, арбитры не смогут судить матчи, а футболисты – осуществлять трансферы.

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Напомним, что более мелкие санкции к фашистам применили ранее. Сборную России дисквалифицировали с отбора на ЧМ-2022, а местные клубы теперь не могут выступать в еврокубках.