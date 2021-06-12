Прогноз на матч Бельгия – Россия от Круторогова: 3:0 и больше

Поединок группы B состоится в субботу в Санкт-Петербурге. Начало – в 22:00. Кирилл Круторогов прочит крупное поражение РФ и гол от Ромелу Лукаку

Форвард Бельгии Ромелу Лукаку / Фото: Reuters

В субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге состоится матч Евро-2020 в группе B Бельгия – Россия. Начало поединка – в 22:00. Онлайн-трансляция Бельгия – Россия доступна на нашем сайте.

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Команда Роберто Мартинеса – второй фаворит на победу в турнире после сборной Франции по мнению букмекеров и большинства экспертов. У "красных дьяволов" давно собралось это прекрасное поколение и сейчас оно на пике игрового возраста и возможностей. Правда, Кевин де Брюйне, скорее всего, пропустит первый тур из-за травмы, полученной в финале Лиги чемпионов. Но и без него бельгийцы обязаны легко преодолевать групповой раунд и точно побеждать в первом туре. Хотя в товарняках накануне им было непросто – ничья с Грецией (1:1) и минимальная победа над хорватами (1:0).

Россияне никогда не побеждали бельгийцев – пять поражений и две ничьи в семи встречах. В последних трех они пропускали минимум по три гола. На предыдущих чемпионатах Европы сборная России трижды начинала турнир с поражения от итальянцев и дважды от испанцев, один раз с победы над Чехией и ничьей с Англией в 2016-м. Начиная с осени 2020-го, они победили в пяти матчах из тринадцати. За этот период только трижды смогли не пропустить. Накануне расписали ничью с поляками (1:1) и минимально обыграли Болгарию (1:0).

Ожидаю уверенную победу Бельгии 3:0 или больше. Голы бельгийцев в обоих таймах и их индивидуальный ТБ 2,5. А также минимум один гол Ромелу Лукаку.

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Отметим, что букмекеры FAVBET также считают Бельгию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Роберто Мартинеса – 1.90, на ничью – 3.50, на победу России – 4.65.

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