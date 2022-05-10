Проблемы будут у шотландцев. Скрипник рассказал, почему Украина должна выйти на Мундиаль

Тренер Зари Виктор Скрипник / Фото: Getty Images

Сборная Украины с начала мая ведет целенаправленную подготовку к поединку с кельтами. Победа в этом матче станет первым шагом на пути в финальную часть ЧМ-2022 в Катаре.

Один из лучших украинских тренеров Виктор Скрипник оптимистически настроен на результат матча плей-офф. По его мнению, шотландцы могут иметь проблемы перед поединком и украинцам необходимо ими воспользоваться.

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"Проблемы могут быть у шотландцев, у которых сезон только заканчивается, а Рейнджерс вышел в финал Лиги Европы. Там тоже есть игроки, которые будут на пике формы, а потом им предстоит играть с нами. Неизвестно, как они там сыграют. Вдруг проиграют – их настроение будет негативным. Поэтому не вижу больших проблем в том, чтобы обыграть эту команду. У нас восстанавливается Беседин. Довбик, который, возможно, играл неосновную роль на Евро, очень сильно провел осеннюю часть чемпионата, был признан лучшим игроком. Это все может быть сюрпризом", – сказал Скрипник в интервью каналу Футбол 1/2/3.

Виктор Скрипник / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Напомним, что матч Шотландия – Украина состоится 1 июня в Глазго. Победитель этой пары 5 июня сразится с Уэльсом в Кардиффе, где и определится участник ЧМ-2022. Сам Мундиаль пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.