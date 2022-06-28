Пробежал между капельками. Казахский чемпион не знает виновника войны в Украине

Геннадий Головкин боится назвать Россию агрессором / Фото: Коллаж: Сегодня

Более четырех месяцев Россия убивает украинцев, уничтожает города и села. Но есть в мире спорта люди, для которых "не все так однозначно".

Очередным таким персонажем оказался чемпион мира из Казахстана Геннадий Головкин. 40-летний боксер смог лишь назвать войну трагедией, но определить виновника "бесстрашному" спортсмену не хватило духа.

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"Это однозначно трагедия. Все, что происходит сейчас, – это глобальная трагедия. Я смотрю на это немного с другой точки зрения, но это не в мое оправдание. Это дает, скажем так, взгляд со стороны. Опять же, повторюсь, это глобальная трагедия. Взгляд со стороны не меняет мое мнение. Для меня то, что происходит, – это просто трагедия.

Если бы кто-то был конкретно виноват, то, наверное, точно понес бы ответственность. Мне тяжело сказать всех, кто в этом участвует. Не мне рассуждать об этом. Я не политолог, чтобы обсуждать такие глобальные вопросы. Но однозначно это не один человек", – сказал Головкин в эфире SecondsOut.

Геннадий Головкин / Фото: matchroomboxing

Добавим, что 17 сентября Геннадий Головкин выйдет на ринг против мексиканца Сауля Альвареса. Боксеры поспорят за звание абсолютного чемпиона мира во втором средним весе, которое принадлежит Канело с ноября минувшего года. В этом поединке мексиканец собирается отправить Головкина на пенсию.

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В своем последнем поединке Головкин техническим нокаутом победил японца Риоту Мурату и забрал у него пояс WBA в среднем весе.