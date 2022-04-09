Головкин выбил из соперника белое полотенце: эффектная победа казаха (видео)

40-летний боксер из Казахстара собрал чемпионские пояса в среднем весе, победив техническим нокаутом японца Риоту Мурату

Головкин подарил свой халат Мурате

В японской Сайтаме завершился вечер бокса, главным событием которого стал объединительный бой за титулы чемпиона мира IBF, IBO, WBA в среднем весе.

Действующий обладатель поясов Геннадий Головкин из Казахстана встречался с японцем Риотой Муратой.

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В первой половине Мурата успешно противостоял атакам Головкина, и сам опасно шел вперед, ни в чем не уступая сопернику.

Но где-то с седьмого раунда Головкин полностью захватил преимущество и Мурата стал пропускать все больше ударов и все меньше отвечать.

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В девятому раунде после одного из ударов Головкина японец опустился на настил ринга, и его секунданты выбросили полотенце.

На момент остановки боя Головкин вел на карточках всех трех судей со счетом 79-73, 78-74 и 77-75.

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После этого поединка на счету Головкина 44 боя – 42 победы (37 нокаутом), 1 ничья и 1 поражение.

У Мураты 3 поражения и 16 побед (13 нокаутом).