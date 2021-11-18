Призерка Игр-2020 засветила своего бойфренда!

Серебряная призерка Игр-2020

Сердце байдарочницы занял 27-летний коллега по цеху – Андрей Рыбачок. Скорее всего, спортсмены познакомились на тренировочном собрании каноистов. И сразу же отправились в путешествие.

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Тур начался с Херсона, откуда родом сама Четверикова, а несколькими днями позже, пара уехала на родину парня – Волынскую область. Там Андрей провел Анастасии экскурсию по родному Ковелю, а потом и соседнему Львову, после чего девушка написала:

"Львов в моем сердце" – призналась спортсменка в Instagram

В социальных сетях каноистки все чаще стали появляться фото с подарками от бойфренда:

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Добавим, что Андрей Рыбачок- чемпион мира 2021 в гребле на байдарках и каноэ, а также серебряный и бронзовый призер чемпионата мира и Европы.

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Дружба пары может положительно повлиять на карьеру гребца и тот, станет следующим победителем Олимпиады-2024 года.

Напомним, что Анастасия – сeребряная призерка Олимпийских игр-2020. Вместе с Людмилой Лузан заняли второе место по гребле на байдарках и каноэ.