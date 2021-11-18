19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Призерка Игр-2020 засветила своего бойфренда!

Юлия Сениско
18 ноября, 21:26
Анастасия Четверикова – серебряный призер соревнований в Токио довольно долго скрывала свою личную жизнь

Серебряная призерка Игр-2020

Сердце байдарочницы занял 27-летний коллега по цеху – Андрей Рыбачок. Скорее всего, спортсмены познакомились на тренировочном собрании каноистов. И сразу же отправились в путешествие.

Реклама

Тур начался с Херсона, откуда родом сама Четверикова, а несколькими днями позже, пара уехала на родину парня – Волынскую область. Там Андрей провел Анастасии экскурсию по родному Ковелю, а потом и соседнему Львову, после чего девушка написала:

"Львов в моем сердце" – призналась спортсменка в Instagram

В социальных сетях каноистки все чаще стали появляться фото с подарками от бойфренда:

Реклама

Добавим, что Андрей Рыбачок- чемпион мира 2021 в гребле на байдарках и каноэ, а также серебряный и бронзовый призер чемпионата мира и Европы.

Реклама

Дружба пары может положительно повлиять на карьеру гребца и тот, станет следующим победителем Олимпиады-2024 года.

Напомним, что Анастасия – сeребряная призерка Олимпийских игр-2020. Вместе с Людмилой Лузан заняли второе место по гребле на байдарках и каноэ.