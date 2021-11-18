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Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
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Призерка Ігор-2020 засвітила свого бойфренда!

Юлія Сениско
18 листопада, 21:26
Анастасія Четверікова – срібна призерка цьогорічних змагань, доволі довго приховувала своє особисте життя

Срібна призерка Ігор-2020

Серце веслувальниці зайняв 27-річний колега по цеху – Андрій Рибачок. Скоріш за все, спортсмени познайомились на тренувальних зборах каноїстів.

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Пара спочатку відвідала Херсон, звідки родом сама Четверікова, а декількома днями пізніше поїхали на Батьківщину хлопця – Волинську область. Там Андрій провів Анастасії екскурсію рідним Ковелем та cусіднім Львовом, після чого дівчина написала:

"Львів у моєму серці" – зізналась спортсменка у Instagram.

У соціальних мережах каноїстки дедалi частіше почали з’являтись фото з подарунками від бойфренда:

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Додамo, що Андрій Рибачок – чемпіон світу 2021 у веслуванні на байдарках та каное, а також срібний та бронзовий призер Чемпіонату світу та Європи

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Дружба пари може позитивно вплинути на кар'єру веслувальника, і той, може стати наступним переможцем Олімпіади-2024.

Нагадаємо, що Анастасія – срібна призерка Олімпійських ігор-2020. Разом з Людмилою Лузан зайняла друге місце по веслуванні на байдарках та каноe.