Призерка Ігор-2020 засвітила свого бойфренда!

Срібна призерка Ігор-2020
Серце веслувальниці зайняв 27-річний колега по цеху – Андрій Рибачок. Скоріш за все, спортсмени познайомились на тренувальних зборах каноїстів.
Пара спочатку відвідала Херсон, звідки родом сама Четверікова, а декількома днями пізніше поїхали на Батьківщину хлопця – Волинську область. Там Андрій провів Анастасії екскурсію рідним Ковелем та cусіднім Львовом, після чого дівчина написала:
"Львів у моєму серці" – зізналась спортсменка у Instagram.
У соціальних мережах каноїстки дедалi частіше почали з’являтись фото з подарунками від бойфренда:
Додамo, що Андрій Рибачок – чемпіон світу 2021 у веслуванні на байдарках та каное, а також срібний та бронзовий призер Чемпіонату світу та Європи
Дружба пари може позитивно вплинути на кар'єру веслувальника, і той, може стати наступним переможцем Олімпіади-2024.
Нагадаємо, що Анастасія – срібна призерка Олімпійських ігор-2020. Разом з Людмилою Лузан зайняла друге місце по веслуванні на байдарках та каноe.