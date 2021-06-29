Принц Уильям эмоционально болел за сборную Англии с Кейт Миддлтон: вскочил с места и крикнул

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поддержали сборную Англии в матче 1/8 финала против Германии. Член королевской семьи Великобритании не удержался на месте после первого гола

Принц Уильям с семьей на Евро-2020 / Фото: Reuters

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон пришли поболеть за сборную Англии в матче 1/8 финала против Германии (2:0). Компанию на трибунах "Уэмбли" членам королевской семьи составил легендарный полузащитник Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм. Видео голов матча Англия – Германия уже есть на нашем сайте.

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Когда англичане забили первый гол на 75-й минуте встречи, принц вскинул руки вверх и воскликнул: Yes!

А потом что-то рассказывал своему сыну.

Сборная Англии победила Германию со счетом 2:0 благодаря голам Стерлинга и Кейна во втором тайме и вышла в 1/4 финала Евро-2020, где встретится с победителем пары Швеция – Украина.

Любопытно, что английская команда одержала победу над Германией в официальной игре впервые с 2001 года. И остается единственной сборной Евро-2020, которая еще не пропускала.

Ранее мы рассказывали, что комментатор назвал музыканта Эда Ширана сыном Бекхэма.

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