Джанни Инфантино не стоит подыгрывать России / Фото: Коллаж: Сегодня

Более двадцати лет британский гранд финансировался из кошелька российского олигарха Романа Абрамовича. Военная авантюра России лишила миллиардера любимой игрушки.

В мае этого года лондонский Челси получил нового владельца в лице американца Тодда Бели.

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Для того, чтобы поскорее избавиться неприятного российского шлейфа, официальный сайт клуба убрал русскоязычную версию портала. Сейчас, кроме английского языка, сайт можно просматривать на китайском, японском, таиландском, индонезийском и испанском языках. Кстати, русскоязычную версию сайт имел с 2005 года.

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Добавим, что британский клуб подал хороший пример для ФИФА. Как известно, в марте этого года Международная футбольная федерация проголосовала за новый статус для языка страны-агрессора. И это несмотря на кровавую бойню, которую устроил кремлевский диктатор в центре Европы.

Впрочем, дружбе президента ФИФА Джанни Инфантино и российского фюрера не стоит удивляться. В 2019 году Путин наградил Инфантино орденом Дружбы народов. Видимо футбольным чиновникам из Цюриха российские деньги не пахнут кровью.