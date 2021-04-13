Президента мадридского Реала избрали ночью

Флорентино Перес продолжает руководить футбольным хозяйством испанского гранда после безальтернативного избрания в ночь на 13 апреля 2021 года

Сегодня 74-летний Флорентино Перес был переизбран на пост президента Реала. Причем, произошло это довольно необычно. Функционер недавно попросил назначить выборы, и единственным кандидатом оказался он сам. Примечательно, что критерии отбора кандидатов зафиксировали еще в 2012 году по предложению самого Переса.

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Поскольку претендовать на кресло президента можно было до полуночи 12 апреля, то в 00:01 вторника избирательная комиссия клуба зафиксировала единственного кандидата, а в 00:15 встреча завершилась победой Флорентино. Об этом сообщило испанское издание AS.

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Напомним, Перес возглавляет мадридский Реал с 2009 года, а до этого руководил клубом в 2000-2006 годах. Теперь он утвердился на своем посту до 2025 года. Недавняя победа "сливочных" над Эйбаром в чемпионате Испании стала для функционера 1000-й за время его пребывания в кресле президента.

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