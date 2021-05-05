Президент Шахтера: Будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать трофеи

Ринат Ахметов по случаю 85-летия клуба рассказал о знаковых событиях из жизни горняков и вспомнил, как здорово дончане сыграли против Реала в Лиге чемпионов

Ринат Ахметов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Президент донецкого Шахтера Ринат Ахметов по случаю 85-летия клуба поделился своим мнением по поводу знаковых событий из жизни "горняков" и оценил выступления команды в Лиге чемпионов, в частности победу над Реалом в Мадриде (3:2).

Вышли из самой сложной группы

"После первого тайма с Реалом мы увидели счет 0:3. Было очень много нашей молодежи, воспитанников Академии. И не просто 0:3, а по качеству игры. Счет по игре должен быть крупнее! И дома мы их обыграли 2:0. То есть в этом году в Лиге чемпионов мы все-таки сыграли здорово с Реалом, мы не проиграли Интеру и вышли из самой сложной группы. Это было здорово", – сказал Ринат Ахметов Shakhtar TV

"Реал" – "Шахтер" / Фото: Reuters

Про чемпионство

"Мы выиграли 4 чемпионства подряд. А в этом году мы проиграли – это плохо. В этом году мы расстроены по поводу чемпионства, но у нашего клуба всегда самые амбициозные цели. Мы будем идти, преодолевая самые сложные препятствия, и завоевывать новые трофеи".

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Про 7-ю серию документального фильма "Донецк и его команда"

"Фильм очень хороший. И название очень хорошее. То, что я переживаю… С большой болью, большой грустью. Я всегда скучал, скучаю и всегда буду скучать по родному Донецку. Этот город я очень люблю – 47 лет там прожил. Имея возможность жить в любой точке мира, я жил в Донецке. Я всегда говорил о том, что наш город – самый красивый, для меня самый любимый, и воздух там самый чистый, самый лучший! И самое главное – люди там прекрасные.

Я люблю Донецк и по нему скучаю. Надеюсь, что когда-нибудь наступит тот день, мы вернемся, в Украине наступит мир, и мы будем играть на "Донбасс Арене". Допустим, первая игра – Шахтер – Динамо. Мне кажется, это было бы очень интересно. А вторая игра – Лига чемпионов"

Премьера 7-й серии документального фильма "Донецк и его команда" состоится в конце мая.