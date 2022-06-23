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Премьер-Лига в условиях войны. Названы стадионы, где пройдут матчи чемпионата Украины

Анатолий Дерека
23 июня, 15:23
Матчи следующего сезона УПЛ пройдут на десяти аренах в Киевской, Львовской и Закарпатской областях. Также аттестация может быть выдана Тернополю и Ровно

Динамо против Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Чемпионату Украины по футболу 2022-2023 быть! Сезон УПЛ стартует 20 августа и будет проходить на территории нашей страны.

Ожидается, что поединки будут проходить в Киеве и Киевской области, а также на Западе. Восемь клубов будут базироваться в столице, а еще восемь – во Львове и Ужгороде.

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Как сообщил журналист Михаил Спиваковский, на данный момент 10 стадионов рассматриваются для проведения матчей. Именно эти арены могут предоставить гарантии безопасности:

  • НСК Олимпийский (Киев)
  • "Динамо" имени Валерия Лобановского (Киев)
  • "Оболонь-Арена" (Киев)
  • НТК имени Виктора Банникова (Киев)
  • "Колос" (Ковалевка)
  • "Арена-Львов" (Львов)
  • "Украина" (Львов)
  • "Скиф" (Львов)
  • "Авангард" (Ужгород)
  • "Минай-Арена" (Минай)

Также есть шансы войти в этот список тернопольскому городскому стадиону имени Романа Шухевича и новой арене Вереса в Ровно. Первому нужно улучшить систему безопасности после обстрела россиян, а ровенцы еще не закончили строительство стадиона.

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Отметим, что по предварительным данным Динамо будет базироваться в Киеве, Шахтер переедет во Львов ради упрощения логистики в связи с участием в Лиге чемпионов. Днепр-1, Заря и Ворскла также планируют осесть на Западе.