Премьер-Лига в условиях войны. Названы стадионы, где пройдут матчи чемпионата Украины

Динамо против Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Чемпионату Украины по футболу 2022-2023 быть! Сезон УПЛ стартует 20 августа и будет проходить на территории нашей страны.

Ожидается, что поединки будут проходить в Киеве и Киевской области, а также на Западе. Восемь клубов будут базироваться в столице, а еще восемь – во Львове и Ужгороде.

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Как сообщил журналист Михаил Спиваковский, на данный момент 10 стадионов рассматриваются для проведения матчей. Именно эти арены могут предоставить гарантии безопасности:

НСК Олимпийский (Киев)

"Динамо" имени Валерия Лобановского (Киев)

"Оболонь-Арена" (Киев)

НТК имени Виктора Банникова (Киев)

"Колос" (Ковалевка)

"Арена-Львов" (Львов)

"Украина" (Львов)

"Скиф" (Львов)

"Авангард" (Ужгород)

"Минай-Арена" (Минай)

Также есть шансы войти в этот список тернопольскому городскому стадиону имени Романа Шухевича и новой арене Вереса в Ровно. Первому нужно улучшить систему безопасности после обстрела россиян, а ровенцы еще не закончили строительство стадиона.

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Отметим, что по предварительным данным Динамо будет базироваться в Киеве, Шахтер переедет во Львов ради упрощения логистики в связи с участием в Лиге чемпионов. Днепр-1, Заря и Ворскла также планируют осесть на Западе.