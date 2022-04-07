Предел наглости. Российский мажор недоволен тем, что его выгнали из Формулы-1

Мазепин не понимает почему его выкинули из Ф-1 / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Сына российского олигарха Никиту Мазепина выгнали из Формулы-1 буквально в первые дни военной агрессии Российской Федерации против Украины. Американская команда Хаас объявила о расторжении контракта с россиянином. Это законная реакция мирового спортивного сообщества на преступления России.

Но с этим не согласен сам Мазепин. Главный лузер Ф-1 считает, как и большинство российских спортсменов, что "спорт вне политики" и он незаслуженно пострадал.

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"Я не согласен с санкциями против себя. И мы видим, что это происходит не только в отношении меня, но и всех спортсменов из России. Это культура отмены против России. И как я уже говорил, мы намерены бороться с этим", – сказал Мазепин в интервью BBC.

Отметим, что Никита является сыном российского олигарха Дмитрия Мазепина, который который входит в санкционный список ЕС и США, как лицо из ближайшего окружения Путина.

Именно благодаря деньгам своего отца он получил право участвовать в Формуле-1, где он регулярно занимал последние места.

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Никита Мазепин / Фото: Reuters

Кроме того, Хаас разорвали контракт со своим титульным спонсором – российской компанией УралКалий. Никто в цивилизованном мире не хочет иметь дело с компаниями из РФ – их руки по локоть в украинской крови.