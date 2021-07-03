Православный мяч, не лети в наши ворота: полицейские записали забавную песню для сборной Украины

Полиция посвятила песню сборной Украины
Полиция Николаевской области посвятила сборной Украины песню накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Украина – Англия трансляция онлайн уже доступна на нашем сайте.
"Вся страна гордится достижениями нашей сборной, и полицейские не исключение. Наш ансамбль "Южный Патруль" посвятил спортсменам собственную песню, и все мы выражаем свою поддержку и восхищение, – рассказал начальник ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет.
Ранее мы опубликовали заявку сборной Украины на матч против Англии: не сыграют только трое. Нашей команде сегодня не смогут помочь только травмированные Зубков, Беседин и Попов. Остальные игроки готовились к историческому противостоянию в четвертьфинале Евро-2020.
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