Заявка сборной Украины на матч против Англии: не сыграют только двое

Нашей команде сегодня не смогут помочь только травмированные Зубков и Беседин. Остальные игроки готовились к историческому противостоянию в четвертьфинале Евро-2020

Сборная Украины готовится к матчу против Англии / Фото: Reuters

Тренерский штаб сборной Украины определился с игроками, который смогут принять участие в матче против Англии в 1/4 финала Евро-2020. Смотреть Украина – Англия можно на нашем сайте.

Состав сборной Украины на матч с Англией:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Безус, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24. Александр Тимчик, 26. Артем Довбик.

К игре против Англии готовились 24 футболиста. Впрочем, как заметил вчера главный тренер Андрей Шевченко, через повреждения с британцами не сможет сыграть Александр Зубков. Ну и, конечно же, Артем Беседин.