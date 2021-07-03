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Заявка сборной Украины на матч против Англии: не сыграют только двое

Александр Трикиша Александр Трикиша
3 июля, 11:16
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Нашей команде сегодня не смогут помочь только травмированные Зубков и Беседин. Остальные игроки готовились к историческому противостоянию в четвертьфинале Евро-2020
Сборная Украины готовится к матчу против Англии
Сборная Украины готовится к матчу против Англии / Фото: Reuters

Тренерский штаб сборной Украины определился с игроками, который смогут принять участие в матче против Англии в 1/4 финала Евро-2020. Смотреть Украина – Англия можно на нашем сайте.

Состав сборной Украины на матч с Англией:

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Георгий Судаков, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрей Пятов, 13. Илья Забарный, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Роман Безус, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Анатолий Трубин, 24. Александр Тимчик, 26. Артем Довбик.

К игре против Англии готовились 24 футболиста. Впрочем, как заметил вчера главный тренер Андрей Шевченко, через повреждения с британцами не сможет сыграть Александр Зубков. Ну и, конечно же, Артем Беседин.

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#
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И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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