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Правило офсайда изменят после скандального гола в финале Лиги наций

Александр Трикиша
15 октября, 13:52
Франция обыграла Испанию в финале Лиги наций благодаря голу Килиана Мбаппе. Мяч француза спровоцировал скандал, ведь, по мнению многих, он находился в положении вне игры

Килиан Мбаппе забил решающий гол в финале Лиги наций / Фото: REUTERS

На 81-й минуте Мбаппе, находясь в офсайде, получил передачу от Тео Эрнанадеса. По пути мяч зацепил ногу Сесара Аспиликуэту, поэтому офсайд не был зафиксирован, согласно текущим правилам, а Франция стала победителем Лиги наций.

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"Энтони Тейлор принял правильное решение, основываясь на существующем своде правил и его официальной интерпретации. Игрок намеренно вмешался, чтобы сыграть в мяч, и соперник не вмешивался в игру.

Однако этот случай показывает нам, что нынешнее толкование регламента, похоже, противоречит духу самого регламента, который не позволяет любому игроку воспользоваться своим положением вне игры.

Позиция УЕФА заключается в том, что есть способы модернизировать трактовку подобных эпизодов, чтобы привести ее в соответствие с целями регламента о положении вне игры и духом футбола.

Я уже общался со своими коллегами из ФИФА и IFAB и буду обсуждать решения на предстоящем заседании технической консультативной группы IFAB", – сказал главный судья УЕФА Роберто Розетти.

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