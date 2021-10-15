Правило офсайда изменят после скандального гола в финале Лиги наций

На 81-й минуте Мбаппе, находясь в офсайде, получил передачу от Тео Эрнанадеса. По пути мяч зацепил ногу Сесара Аспиликуэту, поэтому офсайд не был зафиксирован, согласно текущим правилам, а Франция стала победителем Лиги наций.

"Энтони Тейлор принял правильное решение, основываясь на существующем своде правил и его официальной интерпретации. Игрок намеренно вмешался, чтобы сыграть в мяч, и соперник не вмешивался в игру.

Однако этот случай показывает нам, что нынешнее толкование регламента, похоже, противоречит духу самого регламента, который не позволяет любому игроку воспользоваться своим положением вне игры.

Позиция УЕФА заключается в том, что есть способы модернизировать трактовку подобных эпизодов, чтобы привести ее в соответствие с целями регламента о положении вне игры и духом футбола.

Я уже общался со своими коллегами из ФИФА и IFAB и буду обсуждать решения на предстоящем заседании технической консультативной группы IFAB", – сказал главный судья УЕФА Роберто Розетти.