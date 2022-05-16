Позорище! Россиянин выбран президентом Международной ассоциации бокса без голосования

Умар Кремлев / Фото: РИА Новости

В боксерском мире состоялось скандальное событие. По итогам конгресса Международной ассоциации бокса был выбран президент организации.

Вернее, переизбран. Им стал россиянин Умар Кремлев, который возглавлял IBA с 2020 года. У представителя фашистской страны банально не оказалось противников на голосовании.

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Голландец Борис ван дер Ферст был отстранен от участия в выборах из-за нарушения статута организации. Кремлев был выбран без подсчета голосов, лишь по итогу реакции участников.

Президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус уже заявил, что ФБУ не поддерживала Кремлева. Хотя в 2020 году организация голосовала за представителя России. Да и сам Продивус не раз попадал в скандальные ситуации из-за дружбы с Кремлевым.

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Ранее Умар возглавлял федерацию бокса РФ и ездил в аннексированный Крым на соревнования. Кроме того, Кремлев предлагал Усику и Ломаченко сменить гражданство.