Пожалел, что родился в Украине! Боксер назвал украинцев злыми и завистливыми

Иван Редкач расстроился, что болельщики обвинили его в симуляции удара ниже пояса после поражения от американца Реджиса Прогрейса 17 апреля

В ночь на 18 апреля украинского боксера Ивана Редкача унесли с ринга на носилках после боя против бывшего чемпиона мира американца Реджиса Прогрейса. Многие болельщики обвинили Редкача в том, что он симулировал удар ниже пояса в шестом раунде, чтобы избежать полноценного нокаута. И это возмутило украинского бойца.

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"Все хорошо. Пусть говорят что угодно. Комиссия знает лучше, для этого она и существует. Я не смотрю за всеми. Все уже мои и деньги посчитали, и потратили или уж знают, как потратят. Мне жаль, что я родился в такой стране, где живут злые, завистливые и меркантильные люди — не все, но большинство. Тот же Папа Толя (Анатолий Ломаченко. – Ред.) пишет Саше Гвоздику, что приехал типа меня поддержать. Это уже старческий маразм", — написал Редкач в Facebook в ответ на комментарий пользователя

В итоге Реджис победил техническим решением судей после остановки боя "по травме" — 60:54, 60:54 и 59:54. А мы уже сообщали гонорары боксеров. Украинский полусредневес за выход на ринг получит 250 тысяч долларов, гарантированный заработок американца – 850 тысяч долларов (без доли от продаж PPV).

Иван Редкач против Реджиса Прогрейса/Фото trillerfightclub.com

Сам обидчик Редкача остался недоволен решением судей. Прогрейс уверен, что победил нокаутом после мощного удара по корпусу.

Иван Редкач – тату Реджиса Прогрейса