Позабыв про все обиды: в Пекин срочно вызвали чемпионку мира по биатлону

Анастасия Меркушина / Фото: biathlon.com.ua

Женская биатлонная сборная Украины осталась без своей звезды на Олимпиаде-2022. Елена Билосюк сдала положительный на коронавирус и не сможет выйти на старт первых олимпийских гонок.

Елена сдала положительный тест на ковид / Фото: Коллаж: Сегодня

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В связи с этим тренерский совет Федерации биатлона Украины обратился в НОК Украины по включению Анастасии Меркушиной в состав Олимпийской сборной в статусе запасной спортсменки. Биатлонистка сможет в случае необходимости заменить Елену Билосюк, если состояние последней не улучшится.

5 февраля Анастасия Меркушина оправится в Пекин после прохождения процедуры и обязательного получения двух негативных ПЦР-тестов с разницей в 24 часа.

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Окончательное решение по заявке на олимпийские гонки будет приниматься тренерским советом с учетом состояния Елены Белосюк.

Сейчас Анастасия Меркушина находится в чешском Нове-Место, где готовилась к Кубку IBU.

Ранее мы сообщали, что Анастасия Меркушина оказалась вне олимпийской заявки, хотя первоначально тренерский штаб сборной Украины гарантировал ей место в составе команды.

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Тогда спортсменка приняла решение не поднимать скандал, поскольку это могло сказаться на результатах команды.

"Я не хочу поднимать скандал, не хочу кричать и звонить во все колокола, потому что в первую очередь любой скандал ударит по девочкам, а они мои подруги, и они едут на Олимпиаду, чтобы бороться за страну. И я не хочу, чтобы им было плох", – сказала Меркушина в интервью ХSport.

Анастасия Меркушина / Фото: Getty Images

Добавим, что Анастасия Меркушина становилась чемпионкой мира по биатлону среди юниоров, а также дважды завоевывала золотые медали юниорского чемпионата Европы.