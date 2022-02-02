Позабыв про все обиды: в Пекин срочно вызвали чемпионку мира по биатлону

Анастасия Меркушина / Фото: biathlon.com.ua
Женская биатлонная сборная Украины осталась без своей звезды на Олимпиаде-2022. Елена Билосюк сдала положительный на коронавирус и не сможет выйти на старт первых олимпийских гонок.
В связи с этим тренерский совет Федерации биатлона Украины обратился в НОК Украины по включению Анастасии Меркушиной в состав Олимпийской сборной в статусе запасной спортсменки. Биатлонистка сможет в случае необходимости заменить Елену Билосюк, если состояние последней не улучшится.
5 февраля Анастасия Меркушина оправится в Пекин после прохождения процедуры и обязательного получения двух негативных ПЦР-тестов с разницей в 24 часа.
Окончательное решение по заявке на олимпийские гонки будет приниматься тренерским советом с учетом состояния Елены Белосюк.
Сейчас Анастасия Меркушина находится в чешском Нове-Место, где готовилась к Кубку IBU.
Ранее мы сообщали, что Анастасия Меркушина оказалась вне олимпийской заявки, хотя первоначально тренерский штаб сборной Украины гарантировал ей место в составе команды.
Тогда спортсменка приняла решение не поднимать скандал, поскольку это могло сказаться на результатах команды.
"Я не хочу поднимать скандал, не хочу кричать и звонить во все колокола, потому что в первую очередь любой скандал ударит по девочкам, а они мои подруги, и они едут на Олимпиаду, чтобы бороться за страну. И я не хочу, чтобы им было плох", – сказала Меркушина в интервью ХSport.
Добавим, что Анастасия Меркушина становилась чемпионкой мира по биатлону среди юниоров, а также дважды завоевывала золотые медали юниорского чемпионата Европы.