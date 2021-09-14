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Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
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Повторила судьбу Верняева: гимнастку-красотку лишили пяти медалей из-за допинга

Олег Люлька
14 сентября, 13:55
На применении запрещенных препаратов погорела известная спортсменка из Аргентины – 19-летняя Мартина Доминичи

Мартина Доминичи погорела на стероидах / Фото: Instagram

Вслед за украинским чемпионом Рио-2016 Олегом Верняевым, которого за мельдоний дисквалифицировали на четыре года, от соревнований отлучили еще одну звезду спортивной гимнастики.

Международное агентство допинг-тестирования ITA сообщило о 3-летней дисквалификации аргентинки Мартины Доминичи, погоревшей на стероидах.

В пробах Доминичи, взятых в начале июня этого года, обнаружены метаболиты станозолола и оксандролона.

В это время Мартина в Рио-де-Жанейро как раз участвовала в Панамериканском чемпионате по спортивной гимнастике. Теперь она лишена всех добытых там медалей.

А это золото в опорном прыжке, серебро в личном многоборье и в вольных упражнениях, а также бронза на брусьях и в командном многоборье. Всего – пять наград.

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Из-за положительного допинг-теста аргентинка оказалась за бортом Олимпиады-2020 в Токио.

При этом Доминичи грозили четыре года дисквалификации, но поскольку она признала свою вину и заранее согласилась с санкциями, срок наказания был сокращен до трех лет. Так что она сможет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

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