15 октября 17:00
Шахтер 6
Заря 1
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Повесьте себе на стену: календарь Формулы-1 на 2022 год

Любомир Луканюк
15 октября, 23:02
В следующем сезоне будет 23 этапа. Начнется чемпионат 20 марта в Бахрейне, а последняя гонка пройдет осенью в Абу-Даби

Формула-1 / Фото: Reuters

Всемирный совет по автоспорту утвердил окончательный календарь чемпионата Формулы-1 в 2022 году.

Всего будет 23 гонки. Этап в Китае заменит Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.

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Календарь Формулы-1 на 2022 год

  • 20 марта – Гран-при Бахрейна
  • 27 марта – Гран-при Саудовской Аравии
  • 10 апреля – Гран-при Австралии
  • 24 апреля – Гран-при Эмилии-Романьи
  • 8 мая - Гран-при Майами
  • 22 мая – Гран-при Испании
  • 29 мая – Гран-при Монако
  • 12 июня – Гран-при Азербайджана
  • 19 июня – Гран-при Канады
  • 3 июля – Гран-при Великобритании
  • 10 июля – Гран-при Австрии
  • 24 июля – Гран-при Франции
  • 31 июля – Гран-при Венгрии
  • 28 августа – Гран-при Бельгии
  • 4 сентября – Гран-при Нидерландов
  • 11 сентября – Гран-при Италии
  • 25 сентября – Гран-при России
  • 2 октября – Гран-при Сингапура
  • 9 октября – Гран-при Японии
  • 23 октября – Гран-при США
  • 30 октября – Гран-при Мексики
  • 13 ноября – Гран-при Бразилии
  • 20 ноября – Гран-при Абу-Даби

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Ранее мы писали, что действующий чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сбил собственного механика во время второй практики перед Гран-при России. Инцидент случился во время заезда на пит-стоп.

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