15 жовтня 17:00
Шахтар 6
Зоря 1
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Повісьте собі на стіну: календар Формули-1 на 2022 рік

Любомир Луканюк
15 жовтня, 23:02
У наступному сезоні буде 23 етапи. Розпочнеться чемпіонат 20 березня в Бахрейні, а остання гонка пройде восени в Абу-Дабі

Формула-1 / Фото: Reuters

Всесвітня рада з автоспорту затвердила остаточний календар чемпіонату Формули-1 у 2022 році.

Всього буде 23 гонки. Етап в Китаї замінить Гран-прі Емілії-Романьї в Імолі.

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Календар Формули-1 на 2022 рік

  • 20 березня – Гран-прі Бахрейну
  • 27 березня – Гран-прі Саудівської Аравії
  • 10 квітня – Гран-прі Австралії
  • 24 квітня – Гран-прі Емілії-Романьї
  • 8 травня – Гран-прі Майамі
  • 22 травня – Гран-прі Іспанії
  • 29 травня – Гран-прі Монако
  • 12 червня – Гран-прі Азербайджану
  • 19 червня – Гран-прі Канади
  • 3 липня – Гран-прі Великобританії
  • 10 липня – Гран-прі Австрії
  • 24 липня – Гран-прі Франції
  • 31 липня – Гран-прі Угорщини
  • 28 серпня – Гран-прі Бельгії
  • 4 вересня – Гран-прі Нідерландів
  • 11 вересня – Гран-прі Італії
  • 25 вересня – Гран-прі Росії
  • 2 жовтня – Гран-прі Сінгапуру
  • 9 жовтня – Гран-прі Японії
  • 23 жовтня – Гран-прі США
  • 30 жовтня – Гран-прі Мексики
  • 13 листопада – Гран-прі Бразилії
  • 20 листопада – Гран-прі Абу-Дабі

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Раніше ми писали, що діючий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон збив власного механіка під час другої практики перед Гран-прі Росії. Інцидент трапився під час заїзду на піт-стоп.

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