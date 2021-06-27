Потрясающие судьи: у Ломаченко забрали два раунда в бою с Накатани

Не все одинаково оценили выступление знаменитого украинского боксера минувшей ночью в Лас-Вегасе. Снова женщина-судья удивила своим взглядом

Василий Ломаченко победил Масаеси Накатани / Фото: Getty Images

Сегодня утром по киевскому времени Василий Ломаченко досрочно победил Масаеси Накатани в Лас-Вегасе в своем 17-м поединке на профессиональном ринге. Украинец заставил судью остановить избиение в девятом раунде.

Естественно, что трое судей вели свои записки, отдавая каждый раунд тому или иному боксеру. На этот раз доминирование нашего бойца было настолько очевидным, что, казалось, все раунды должны быть засчитаны ему. Однако в судейской бригаде не было единогласного решения. Да, Стив Вайсфельд и Дэйв Моретти выставили счет 80:71. Это означает, что Лома выиграл все девять раундов.

А вот третий служитель Фемиды, Патрисия Морс Джарман, увидела победу Накатани в двух раундах! На ее записках счет был 78:73. Остается лишь гадать, где именно женщина зафиксировала преимущество Масаеси. Как мы сообщали, Ломаченко проиграл Накатани по ударам, но был значительно точнее. Самым скромным перевес Васи по точным ударам был в первых двух раундах – 6:2 и 7:1.

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Как тут не вспомнить, что в предыдущем поединке украинца в США еще одна женщина-судья удивила оценками. В дуэли против Теофимо Лопеса Джулия Ледерман отдала уже бывшему чемпиону лишь один раунд (109:119), тогда как ее коллеги – 3-4.

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