"Потише-потише, а то сейчас убьешь спарринг-партнера!" Кличко бушует на тренировках

По словам тренера Сергея Городничева, который сейчас занимается с Кличко-младшим, тому есть что предъявить на ринге в случае возобновления карьеры

Давний друг Владимира Кличко боксер и тренер Сергей Городничев заявил, что знаменитый 45-летний украинец пребывает в шикарной форме для возвращения на профи-ринг.

Читайте также: Я снова влюбилась: бывшая невеста Кличко призналась в чувствах к гиганту

"Бывает, звонит мне в 11 вечера: "Серега, мне надо потренироваться в семь утра". Ну, давай. Форма у него шикарная, он же всегда держит себя в тонусе. Красавчик! Видно, что у него был небольшой перерыв. Но он такой парень – включается сразу, моментально. Заходит в ринг – для него это как поле боя. Для него нет разницы, с кем он стоит. Завелся. "Потише-потише, – говорю ему, – а то сейчас убьешь спарринг-партнера", – рассказал SportArena Сергей Городничев, бронзовый призер ЧМ-1993 и участник Олимпиады-1996, который ранее участвовал в различных тренировочных лагерях Кличко и сейчас сотрудничает с ним

"Если решит возвращаться, то ему есть с чем возвращаться"

Владимир и Виталий Кличко / Фото: Братство Кличко

"Конечно, я спросил у него, вернется ли он в ринг. Не сказал. Я смотрю ему в глаза, но там нет ответа. Но огонек горит", – добавил Городничев

Читайте также: Ночной кошмар тревожит Виталия Кличко. Американский боец хочет взять реванш

Ранее Владимир Кличко рассказал, что еще может возобновить карьеру ради рекорда. В свое время Джордж Форман стал чемпионом мира в возрасте 45 лет и 299 дней. Кличко-младшему, подумывающему превзойти это достижение, сейчас 45 лет и 27 дней.