Посыпались искры из глаз: боец отправил соперника спать жестким ударом в голову (видео)

Боец отключился после жесткого удара Паттерсона / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Последнее шоу по тайскому боксу, которое прошло в Англии, ошеломило фанатов жесткой развязкой. Ничего не предвещало беды во время поединка от компании Sidekick Boxing в Болтоне.

Соперники обменивались быстрыми ударами до тех пор, пока английский боец ​​​​Каллум Паттерсон не нанес точный удар ногой в челюсть Натаниэлю Читезе.

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Читезе явно пропустил момент удара и не успел на него среагировать. В мгновение он опустил руки и упал, как бревно, на канвас.

К чести рефери поединка он сразу дал отмашку прекратить бой и бросился спасать боксера.

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Этот удар по своей аналогии напомнил фанатам UFC удар Джона Джонса в голову своему давнему сопернику Даниэлю Кормье.