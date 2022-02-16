Посипалися іскри з очей: боєць відправив спати суперника жорстким ударом у голову (відео)

Боєць відключився після жорсткого удару Паттерсона / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Останнє шоу з тайського боксу, яке пройшло в Англії, приголомшило фанів жорсткою розв'язкою. Нічого не віщувало лиха під час поєдинку від компанії Sidekick Boxing у Болтоні.

Суперники обмінювалися швидкими ударами доти, поки англійський боєць Калум Паттерсон не завдав точного удару ногою в щелепу Натаніелю Читезе.

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Читезе пропустив момент удару і не встиг на нього зреагувати. Миттю він опустив руки і впав, як колода, на канвас.

До честі рефері поєдинку він одразу дав відмашку припинити бій і кинувся рятувати боксера.

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Цей удар за своєю аналогією нагадав фанатам UFC удар Джона Джонса в голову своєму давньому супернику Даніелю Корм'є.