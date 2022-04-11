Последователь Путина: российского гонщика-нациста вышвырнули из команды (видео)

Артем Северюхин - российский нацист
На чемпионате Европы по картингу, который прошел в Португалии, разгорелся грандиозный скандал из-за россиянина. Во время церемонии награждения Артем Северюхин позволил себе продемонстрировать нацистское приветствие.
15-летний парень заметно улыбался, показывая ужасные знаки руками. Это не осталось без внимания его команды WARD Racing, которая категорически отреагировала на действия спортсмена.
Компания расторгла контракт с Северюхиным и заявила, что осуждает поведение молодого парня. При этом в WARD Racing заявили, что сожалеют о поведении члена своей команды и не видят возможности дальше с ним сотрудничать.
Отметим, что парень выступал под итальянским флагом, потому на награждении играл гимн именно этой страны. К слову, отреагировал на действия Артема и известный украинский гонщик Иван Пеклин.
"Пока тысячи людей умирают в моей стране от рук российских захватчиков, пока кто-то говорит, что спорт – вне политики, мы можем видеть поведение российского гонщика на подиуме чемпионата Европы. Я призываю ФИА к действиям".