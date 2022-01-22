Последняя жертва Кличко: ушел боксер, которого избил Владимир

Дженнингс проиграл Кличко в 2015-м / Фото: Getty Images

Бывший претендент на звание чемпиона мира в супертяжелом весе Брайант Дженнингс повесил боксерские перчатки на гвоздь в 37 лет.

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Об этом американец по прозвищу Бай-Бай объявил у себя в Instagram.

"Я больше не дерусь, поэтому можете прекратить спрашивать меня об этом. Я закончил. Это того не стоит. Хорошая была карьера. Я занимался этим 10 лет и ушел".

"В большинстве случаев последнее, что уходит от боксера, это его эго. Я же расстался с ним с легкостью. Это единственный раз, когда я говорю об этом" – написал Дженнингс.

И "скромно" добавил: "В боксе вы больше никогда не увидите такого же бойца, как я. Я не говорю, что это не может повториться, но это будет явно не в наше время. Я пришел, увидел и победил".

Брайант Дженнингс / Фото: Instagram

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Отметим, что в 2015 году Брайант Дженнингс по очкам проиграл Владимиру Кличко бой три титула чемпиона мира (109-118, 111-116, 111-116), став последним боксером, которого в своей профи-карьере одолел легендарный украинец.

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Добавим, что, проиграв два своих последних боя, Дженнингс пытался выходить на ринг и далее, но его поединки регулярно срывались. Главной причиной было то, что американец категорически отказывался вакцинироваться.