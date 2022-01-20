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Последний шанс поехать на Олимпиаду. Заявление Велепца о составе сборной Украины

Сергей Шаховец
20 января, 21:03
Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону еще не определился с двумя кандидатурами на поездку в Пекин

Елена Билосюк поедет на зимнюю Олимпиаду-2022 / Фото: biathlon.com.ua

До старта Олимпийских игр в Пекине осталось всего две недели. Гонки на седьмом этапе Кубка мира в Антхольце последние, в которых можно проверить форму спортсменок накануне отъезда в Китай.

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"Почему еще не определен состав? Потому что нужно решить сначала нам, тренерам, разобраться. Проверить девушек, которым не давали шансов, поскольку они болели. Пока не решили.

Хотим иметь на Олимпиаде пять здоровых бойцов, поэтому еще этот вопрос закрыть. Давайте дождемся завтра-послезавтра. И тогда четко скажем, кто будет стартовать.

Три девушки находятся под вопросом. Переговорим с тренерами и потом скажем. Да, Петренко, Блашко и Меркушина пока не на Олимпиаде", – сказал Велепец в интервью Суспильному.

Урош Велепец

Напомним, что в олимпийскую женскую команду уже отобрались Валентина Семеренко, Юлия Джима и Елена Белосюк. Два места еще остаются вакантными.

Валя Семеренко / Фото: Getty Images

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В мужской команде тренерский штаб уже определился с составом. На Игры в Пекин отправятся Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал и Артем Тищенко.