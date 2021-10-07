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Последний аргумент президента ПСЖ: цифры новой зарплаты Мбаппе зашкаливают

Сергей Шаховец
7 октября, 14:04
Стали известны подробности нового контракта, который предложили Килиану Мбаппе руководители французского ПСЖ

Президент ПСЖ Аль-Хелаифи не желает отпускать Мбаппе / Фото: Reuters

Парижане не оставляют надежд сохранить в своем составе 22-летнего нападающего. Как сообщил в Twitter журналист Никола Скира, президент Пари-Сен-Жермена Аль-Хелаифи и директор футбольного клуба Леонардо приготовили новое предложение для форварда, которое убедит его остаться в столице Франции.

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Новый контракт будет рассчитан на пять лет с зарплатой в 36 миллионов евро за сезон, утверждает инсайдер Скира.

Ранее мы сообщали, что мама Мбаппе – Файза Ламари, подтвердила факт переговоров с директором ПСЖ Леонардо.

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"В настоящее время мы ведем переговоры с ПСЖ, и все идет хорошо. У меня даже был спортивный директор клуба Леонардо в понедельник", – сообщала мама Мбаппе.

Килиан Мбаппе / Фото: Reuters

Нужно отметить, что предложение парижан уступает варианту контракта мадридского Реала. Флорентино Перес предложил Килиану соглашение на 6 лет с зарплатой 40 млн евро.

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Мбаппе теперь будет зарабатывать как Месси и Неймар / Фото: Reuters

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