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Останній аргумент президента ПСЖ: цифри нової зарплати Мбаппе зашкалюють

Сергій Шаховець
7 жовтня, 14:04
Стали відомі подробиці нового контракту, який запропонували Кіліану Мбаппе керівники французького ПСЖ

Президент ПСЖ Аль-Хелаїфі не бажає відпускати Мбаппе / Фото: Reuters

Парижани не залишають надій зберегти в своєму складі 22-річного нападника. Як повідомив у Twitter журналіст Нікола Скіра, президент Парі-Сен-Жермена Аль-Хелаїфі і директор футбольного клубу Леонардо приготували нову пропозицію для форварда, яка переконає його залишитися в столиці Франції.

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Новий контракт буде розрахований на п'ять років із зарплатою в 36 мільйонів євро за сезон, стверджує інсайдер Скіра.

Раніше ми повідомляли, що мама Мбаппе – Файза Ламарі, підтвердила факт переговорів з директором ПСЖ Леонардо.

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"Наразі ми ведемо переговори з ПСЖ, і все йде добре. У мене навіть був спортивний директор клубу Леонардо у понеділок", – повідомляла мама Мбаппе.

Кіліан Мбаппе / Фото: Reuters

Потрібно відзначити, що пропозиція парижан поступається варіанту контракту мадридського Реала. Флорентіно Перес запропонував Кіліану угоду на 6 років з зарплатою 40 млн євро.

Мбаппе тепер зароблятиме як Мессі і Неймар / Фото: Reuters

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