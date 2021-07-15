Последнее фото незамужней Свитолиной: таких постов Элины вы больше не увидете

Это мой последний пост в качестве мисс Свитолиной – написала украинская теннисистка в соблазнительном купальнике, но так и не сказала, какой будет ее фамилия после свадьбы

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Сегодня французский теннисист Гаэль Монфис показал свое фото со Свитолиной и подписал его: "Последний день Элины в качестве моей невесты", намекая на грядущую свадьбу с первой ракеткой Украины.

А теперь пришел черед заявления от Элины. Она опубликовала в Instagram свое фото в соблазнительном купальнике на пляже в Монте-Карло и предупредила: "Это мой последний пост в качестве мисс Свитолиной".

Правда, на вопрос одного из фолловеров, станет она мадам Монфис или же возьмет двойную фамилию Свитолина-Монфис, Элина пока что не ответила.

Ранее Свитолина рассказывала: "Гаэль настаивает, чтобы я поменяла фамилию. В соревнованиях я точно этого не буду делать, а в жизни еще посмотрим..."

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Свитолина и Монфис / Фото: Instagram

Отметим, что Элине Свитолиной – 26 лет. За свою карьеру в теннисе она заработала 20,6 млн долларов призовых.

Гаэлю Монфису – 34. Его призовые за карьеру чуть меньше, чем у Элины – $19,6 млн.