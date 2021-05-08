После съемок с Де Ниро легенда тенниса стал героем культовых комиксов

Швейцарец Роджер Федерер получил собственную серию книг про попугая Глоби и совершил совместную поездку на Уимблдон и в одну из школ Замбии

Роджер Федерер / Фото: Instagram

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" Роджер Федерер стал героем культового в Швейцарии комикса про попугая Глоби. Издатели Страны сыра и часов выпустили отдельную серию книг, посвященная приключениям птички и теннисиста, с названием "Глоби и Федерер".

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"Как и у многих, кто вырос в Швейцарии, у меня сохранились теплые воспоминания о комиксах про Глоби. Его приключения превратились в мои. Сегодня я смотрю на свои старые книги 1979-го и начала 1980-х, и для меня большая честь и радость, что я воссоединился с Глоби и могу поделиться нашей историей", – написал 39-летний Федерер в Instagram

По информации пресс-службы ATP, Федерер лично участвовал в создании книги и даже сам написал ее предисловие. Сюжет произведения строится на совместной поездке Глоби и Федерера на Уимблдон и в одну из школ Замбии. Бумажный комикс уже доступен на немецком, английском и французском языках, а аудиокнига — только на немецком.

Любопытно, что накануне Роджер Федерер и известный актер и режиссер Роберт Де Ниро поучаствовали в съемке ролика про Швейцарию.

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Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter